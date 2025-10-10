مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

المغرب - الشباب

2 1
02:00

كوريا الجنوبية - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب السودان

- -
16:00

السنغال

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السودان

- -
16:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

سيشيل

- -
16:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي

- -
19:00

تونس

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليسوتو

- -
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

كوسوفو

- -
21:45

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

إذربيجان

جميع المباريات

قريبا.. وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور

كتب : هند عواد

10:42 ص 10/10/2025
    إمام عاشور (1)
    إمام عاشور (4)
    إمام عاشور (7)
    إمام عاشور (6)

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور لعدوى فيروسية "فيروس A"، في سبتمبر الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "إمام سيعود قريبا للملاعب بعد اقتراب أرقام تحاليل الإنزيمات من نسبتها الطبيعية".

إمام عاشور الأهلي عودة إمام عاشور إصابة إمام عاشور

