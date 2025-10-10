قريبا.. وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور

الأهلي يستجيب لطلب أحد مشجعيه في غزة

كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالنادي الأهلي، موعد إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور لعدوى فيروسية "فيروس A"، في سبتمبر الماضي، نقل على إثرها إلى المستشفى.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات عبر قناة الأهلي: "إمام سيعود قريبا للملاعب بعد اقتراب أرقام تحاليل الإنزيمات من نسبتها الطبيعية".

