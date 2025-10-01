موعد وحكام مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في القاهرة

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، نادي بيراميدز، بموعد وحكام مباراة الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الجيش الرواندي ضيفا على بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال في الثامنة من مساء الأحد 5 أكتوبر الجاري، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويدير المباراة طاقم حكام بقيادة الكاميروني نيجوا بليسي ويعاونه مواطنه إلفيس نيجوي المساعد الأول، والكونغولي تشاني يانيس المساعد الثاني، والحكم الرابع الكاميروني عبده ميفيري.

ويراقب المباراة الليبي جمال سالم، ويراقب أداء طاقم الحكام توماس بوكو من دولة بنين.

جدير بالذكر، أن فريق بيراميدز، سوف يواجه نظيره الجيش الرواندي في الثالثة عصر اليوم، في مباراة الذهاب، على ملعب كيجالي بيلي ستاديوم بالعاصمة الرواندية، في إطار دور الـ64 من المسابقة القارية.