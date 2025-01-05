طريق الأهلي نحو اللقب الـ13.. كيف يتأهل الأهلي من دور المجموعات ؟

كتب- محمد عبدالهادي:

فرط النادي الأهلي في فرصة التأهل في مجموعته بدوري أبطال أفريقيا كأول المجموعة، وذلك بعدما خسر في الجولة الرابعة من فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف.

وبعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة، بات الأهلي في وصافة المجموعة، خلف فريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، ليكون في مهمة صعبة لحسم تأهله كأول المجموعة معتمدًا على نتائج الفرق الأخرى.

كيف يتأهل الأهلي من دور المجموعات؟

سيتعين على الأهلي تحقيق الفوز في المباراة المقبلة ليرتفع رصيده إلى 10 نقاط، بعد ذلك، سيكون بحاجة لخسارة فريق شباب بلوزداد، الذي سيتوقف رصيده عند 6 نقاط، ليضمن تأهله إلى دور الربع نهائي قبل الجولة الأخيرة.

وفي حال فاز الأهلي على ستاد أبيدجان ليصل إلى 10 نقاط، فإنه يضمن التأهل أيضًا إذا تعادل فريق شباب بلوزداد في مباراته ضد أورلاندو بيراتس في جنوب أفريقيا، ليصل رصيده إلى 7 نقاط.

وفي هذه الحالة، يتفوق الأهلي على شباب بلوزداد في المواجهات المباشرة، حيث فاز الأهلي في مباراة الذهاب 6-1، وخسر في الإياب 1-0.

في جميع الأحوال، لن يضمن الأهلي التأهل في المركز الأول إلى دور الربع نهائي، لكنه سينتظر مباراته الأخيرة أمام أورلاندو بيراتس في القاهرة لتحديد هوية صاحب المركز الأول بينهما، بشرط أن يكون الفريقان قد ضمنا التأهل من الجولة الخامسة.

ترتيب مجموعة الأهلي

المركز الأول.. أورلاندو بيراتس برصيد 8 نقاط

المركز الثاني.. الأهلي برصيد 7 نقاط

المركز الثالث.. شباب بلوزداد برصيد 6 نقاط

المركز الرابع.. ستاد أبيدجان نقطة وحيدة

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