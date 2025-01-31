أول صور لأشرف بن شرقي في ستاد مختار التتش

كتب- محمد عبدالهادي:

نجح النادي الأهلي المصري رسميًا في ضم النجم المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الريان القطري، بعقد لمدة موسمين والنصف.

وتعد صفقة بن شرقي هي الخامسة بعدما أعلن الأهلي مؤخرًا عن إتمام أربع صفقات جديدة لتعزيز صفوفه خلال الموسم الحالي، وهي:

نجيك جراد يشار (جناح سلوفيني).

مصطفى العش (مدافع).

أحمد رضا (لاعب وسط).

محمود تريزيجيه (جناح هجومي)

كيف سيوظف كولر أشرف بن شرقي في الأهلي؟

يتميز بن شرقي باللعب في مركز الجناح الأيسر، كما يمكنه شغل دور المهاجم الصريح في بعض الأحيان.

ومع انتقاله للأهلي من المتوقع أن تتأثر مشاركة حسين الشحات، الذي قد يعود إلى مركز الجناح الأيمن، بعدما كان أحد الخيارات الأساسية في الجبهة اليسرى تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر.

تأثير بن شرقي على تشكيل الأهلي في كأس العالم للأندية 2025

مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025، قد يلجأ كولر إلى تشكيل هجومي قوي، يعتمد على الثنائي بن شرقي وتريزيجيه على الأطراف، خلف المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، مع دعم من الجناح السلوفيني جراديشار.

وفي ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين، ستكون دكة البدلاء عامرة بالأسماء الكبيرة مثل حسين الشحات، محمد مجدى أفشة وغيرهما، بينما يشهد خط الوسط وفرة عددية بوجود إمام عاشور، مروان عطية، وأحمد رضا، بجانب عودة حمدي فتحي، مع المخضرم عمرو السولية.

التشكيل المتوقع للأهلي في كأس العالم للأندية 2025

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أشرف داري - مصطفى العش (رامي ربيعة) - يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - حمدي فتحي.

خط الهجوم: وسام أبو علي - محمود تريزيجيه - أشرف بن شرقي.