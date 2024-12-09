ودية تجهز الزمالك قبل مواجهة المصري بالكونفدرالية

كتبت - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة ودية أمام فريق دياموند أحد أندية القسم الثاني، وذلك ضمن استعدادات الفارس الأبيض للقاء المصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام ودية الزمالك ودياموند يوم الأربعاء المقبل على ملعب النادي؛ وذلك في تمام الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة.

ويهدف جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك من خلال هذه المباراة إلى تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مواجهة إنيمبا النيجيري الأخيرة في البطولة الأفريقية.

وفي سياق متصل؛ يواجه الأبيض الفريق البورسعيدي يوم 15 ديسمبر الجاري على ملعب الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في الكونفدرالية.