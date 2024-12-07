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جمال علام يرفض التعليق على فترة إيهاب جلال مع منتخب مصر

10:27 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر
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    مؤتمر تقديم إيهاب جلال مع منتخب مصر
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    الراحل إيهاب جلال
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    إيهاب جلال مدرب الإٍماعيلي السابق
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كتبت-هند عواد:

رفض جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، التعليق على فترة الراحل إيهاب جلال المدير الفني السابق لمنتخب مصر، مشيرا إلى أنه تعامل معهم باحترام.

وتنتهي ولاية جمال علام لرئاسة اتحاد الكرة المصري، يوم 10 ديسمبر الحالي، بعد 4 سنوات في الجبلاية.

وقال جمال علام في تصريحات عبر قناة الشمس: "لا يمكنني الحديث عن إيهاب جلال الآن لأنه في مكان آخر، تعامل معنا باحترام يفوق الحدود وأتمنى له الرحمة وأن يكون مثواه الجنة إن شاء الله".

وتولى إيهاب جلال، تدريب منتخب مصر، يوم 12 أبريل 2022، خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش، وبعد 3 مباريات فقط، تمت إقالته.

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