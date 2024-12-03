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برئاسة سليمان.. بعثة الزمالك تطير إلى نيجيريا في هذا الموعد

11:36 ص الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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    الزمالك وغزل المحلة
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كتب- محمد خيري:

تقرر أن تتوجه بعثة الفريق الأول لنادي الزمالك، إلى نيجيريا، يوم الجمعة المقبلة، لمواجهة إنيمبا في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري، يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

وسوف يترأس بعثة الفريق الأبيض في رحلة نيجيريا، أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على فريق الكرة.

كما يتوجه عبد الواحد السيد مدير الكرة إلى نيجيريا صباح اليوم الثلاثاء، ويرافقه أحمد قنديل إداري الفريق وشريف صابر الشيف الخاص بالفريق من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بإقامة البعثة وملاعب التدريب قبل وصول الفريق إلى نيجيريا.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز في الجولة الأولى على بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الأربعاء الماضي باستاد القاهرة الدولي.

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