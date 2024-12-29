"كثافة هجومية ومعالجة الأخطاء".. كيف يفكر السويسري كريستيان جروس لمباراة الاتحاد؟

كتب - مراسل مصراوي:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري "دوري نايل.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره الاتحاد السكندري اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر إقامة المباراة بين الفريقين اليوم، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات الجولة السابعة بتوقيت القاهرة.

وأشار مصدر، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني لنادي الزمالك، يعمل على زيادة القوة الهجومية للفريق في مباراة الاتحاد غداً وحرص على توجيه اللاعبين بتواجد داخل منطقة جزاء الفريق السكندري بشكل مكثف.

وحرص جروس المدير الفني للفارس الأبيض، على شرح الأخطاء التي تعرض لها لاعبي الفريق، في المباراتين الماضيتين، لعدم تكرارها في مباراة اليوم.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء، هو يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات، فيما يأتي فريق الاتحاد السكندري في المركز السابع برصيد 9 نقاط جمعهم من 6 مباريات.

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