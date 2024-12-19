"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن سبب غياب بيرسي تاو عن التدريبات الجماعية

كتب - يوسف محمد:

أعلن النادي الأهلي، سبب غياب بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة بالنادي، خلال اليومين الماضيين، منذ عودة الفريق من قطر، بعد المشاركة في بطولة الإنتركونتيننتال.

ونشر النادي الأهلي بياناً رسمياً جاء نصه كالتالي: "قال الكابتن محمـد رمضان، المدير الرياضي بالنادي، إن غياب اللاعب بيرسي تاو عن التدريبات خلال اليومين الماضيين بسبب تعرضه لنزلة معوية حادة وآلام في المعدة ألزمته الفراش".

وأضاف: "ويتلقى اللاعب العلاج، وسوف ينتظم في تدريبات الفريق بعد غد الجمعة".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي الإنتركونتيننتال، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، ليودع البطولة.

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