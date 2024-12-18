"يحسوا بالندم".. رسالة قوية من وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مباراة باتشوكا وريال مدريد

كتب - يوسف محمد:

وجه وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة قوية إلى لاعبي النادي الأهلي، خلال مباراة فريق ؤيال مدريد وباتشوكا المسيكي، في نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

ويلتقي ريال مدريد مع نظيره باتشوكا المكسيكي، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "لوسيل" في قطر.

وقال جمعة في تصريحات، قبل بداية المباراة: "أتمنى لاعبي النادي الأهلي، يتابعون مباراة ريال مدريد وباتشوكا في نهائي الإنتركونتيننتال، يحسوا بالندم على اللي عملوه وضياع فرصة سهلة".

وكان الأهلي تلقى الهزيمة من فريق باتشوكا المكسيكي، في مباراة كأس التحدي، بنصف نهائي الإنتركونتيننتال، بنتيجة 6-5 بركلات الترجيح، ليودع البطولة.

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