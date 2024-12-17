20 صورة من مران مودرن سبورت تحت قيادة الفرنسي فرانك دوما

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كتبت - نهى خورشيد

قاد الفرنسي فرانك دوما المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت المران الأول له بعد توليه المهمة الفنية خلفاً لطلعت يوسف.

وكان مجلس إدارة مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس وافق على إعتذار طلعت يوسف عن استكمال مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم، ليتم التعاقد مع الفرنسي فرانك دوما.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي مودرن سبورت لمواجهة البنك الأهلي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.