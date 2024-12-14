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"بينها مكافأة السوبر الأفريقي".. أسباب رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك

10:42 ص السبت 14 ديسمبر 2024
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  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز مدرب الزمالك
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    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    جوزيه جوميز
  • عرض 10 صورة
    عمر جابر وجوزيه جوميز من المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي في السوبر الأفريقي 4_2
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    جوزيه جوميز
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    جوزيه جوميز
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كتبت-هند عواد:

كشف كريم أبو سليمان وكيل أعمال البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق، سبب رحيل الأخير عن الأبيض وتوليه تدريب الفتح السعودي.

وقال أبو سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "الأزمة المالية وتأخر مستحقاته ومستحقات اللاعبين كانت السبب الرئيسي في رحيل جوميز عن الزمالك، فكان له مستحقات متأخرة تبلغ 3 شهور بالإضافة إلى شهر مكافأة السوبر الإفريقي".

وأضاف: "جوميز تلقى عرضين من ناديين إيرانيين وأكثر من عرض سعودي في بداية الموسم، كما أنه طلب لاعبين للتعاقد معهم بالاسم وكانوا متاحين، مثل أوفي إيجاريا ومودو بارو".

وأتم تصريحاته: "جوميز قرر الرحيل عن الزمالك قبل مباراة إنيمبا بـ5 أيام، ولا يحتاج وكلاء لتسويقه في السعودية، هذه هي المرة الخامسة التي يكون فيها في الدوري السعودي".

جوزيه جوميز وكيل جوزيه جوميز كريم أبو سليمان الزمالك الفتح السعودي
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