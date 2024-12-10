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هل يصمد مصطفى شلبي أمام سلاح جوميز الجديد؟

08:00 ص الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
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    مصطفى شلبي مع بعثة الزمالك المغادرة إلى نيجيريا
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كتب- محمد خيري:

يبدو أن الأيام المقبلة سوف تشهد صراعا جديدا داخل الملعب، بين صفوف نادي الزمالك، بعد طلبات جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، بتدعيم الصفوف.

ويعاني الفريق الأبيض من مركز الجناح الأيمن، في ظل عدم فاعلية مصطفى شلبي بالشكل المطلوب في المقترة الماضية، وهو ما جعل جوميز يطلب التدعيم في هذا المركز في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سلاح جوميز الجديد

جوميز طالب إدارة نادي الزمالك بضم الإنجليزي أوفي إيجاريا، لتدعيم مركز الجناح الأيمن خلال فترة الانتقالات المقبلة.

أوفي إيجاريا لاعب إنجليزي يبلغ من العمر 26، ولعب ضمن صفوف فريق ليفربول من قبل، وله تجربة سابقة مع جوزيه جوميز، حيث تولى تدريبه حين كان مدربا لفريق ريدينج الإنجليزي، ويعرف إمكانياته جيدا.

ويعد إيجاريا أقرب الصفقات لنادي الزمالك في الفترة الحالية، حيث هناك شبه اتفاق بينه وبين مسؤولي الأبيض على كافة البنود، ويتبقى موعد وصوله فقط.

هل يبطل مصطفى شلبي سلاح جوميز؟

وسوف تشهد الفترة المقبلة صراع بين مصطفى شلبي وإيجاريا، حال التعاقد معه، حيث لم يقدم شلبي في الفترة الماضية المستوى المطلوب، ولكن مع ذلك يشارك بشكل أساسي.

رغم تعاقد نادي الزمالك مع البولندي كونراد ميشالاك، ولكنه لم يفرض نفسه على تشكيل، وظهر بشكل متواضع للغاية، وهو ما جعل مصطفى شلبي يستمر ضمن تشكيل الأبيض الأساسي رغم تراجع مستواه.

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