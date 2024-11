أسطورة ليفربول يتعرض لموقف محرج بسبب محمد صلاح (فيديو)

كتبت - هند عواد:

تعرض جيمي كاراجر أسطورة ليفربول الإنجليزي الأسبق، لموقف محرج، بسبب انتقاداته المستمرة للمحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي.

وكان كاراجر اتهم محمد صلاح بالأنانية، بعد تصريحاته الأخيرة عقب مباراة ساوثهامبتون، والتي قال فيها إن فرص رحيله عن الفريق أعلى من بقائه، مشيرا إلى أن النادي لم يتواصل معه حتى الآن، لتجديد تعاقده.

واستمرت انتقادات كاراجر لصلاح، بعد مباراة ليفربول مساء أمس، وقال عبر شبكة "CBS Sports": "أتفق مع وجهة النظر التي تقول إنه لا يجب أن نترك عقده ينتهي دون التجديد، ولكن جميعنا يعرف طبيعة التعامل مع أي لاعب يزيد عمره عن 30 سنة، الأمور يتم حسمها قبل 6 أو 8 أشهر قبل نهاية الموسم".

وأضاف: "لا يمكنك الذهاب من أجل التجديد للاعب في هذا العمر قبل 18 شهرا من نهاية عقده، بالنسبة لي، مشكلتي ليست توقيع صلاح على عقد جديد، الأمر يتعلق بالحديث علنا عن هذه القصة، لو أراد توضيح الأمور وإعلان مطالبه، عليه إذن إخبارنا بها، ربما سأقف بجانبه، ولكن في الوقت الحالي لا يمكننا الوقوف ضده أو ضد النادي أيضا".

واستطرد: "بالنسبة لرأيي الشخصي، ليفربول لديه لائحة، عندما تصل إلى 32 أو 33 سنة يتم التجديد لك لمدة عام، ولكن لو نظرنا إلى لاعبين من نوعية فيرجيل فان دايك ومحمد صلاح، ثنائي نادرا ما يتعرض للإصابات، التجديد لهما لمدة عامين سيكون الحل الأنسب".

"Does anyone else remember James Carragher mentioning his contract renewal a few times?"@kate_scott had to remind @Carra23 how his last contract negotiation actually went down 😂 pic.twitter.com/QSJOXlcRIC