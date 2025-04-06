المتحدث الرسمي للزمالك يكشف آخر التفاصيل الخاصة بمستقبل زيزو مع النادي

كتب - يوسف محمد:

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، آخر التطورات الخاصة بمستقبل أحمد سيد زيزو لاعب وسط الفريق، سواء بتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة أو الرحيل عن صفوف الفارس الأبيض.

وينتهي عقد زيزو مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أنه يحق له التوقيع مع أي فريق خلال الفترة الحالية.

وقال سالم في تصريحات، عبر قناة "إم بي سي مصر": "زيزو في فترة قانونية، يحق له التوقيع مع أي نادي خلال الفترة الحالية، خاصة مع نهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي".

وأضاف: "أعلم أن زيزو لم يوقع إلى أي نادٍ حتى الأن، وكل ما يتم تداوله بشأن توقيع زيزو عقود انضمام إلى الأهلي غير صحيح ومن يمتلك عقود تثبت توقيع اللاعب عليه إظهارها".

واختتم سالم تصريحاته: "أعتقد أن زيزو متمسك بالاستمرار في صفوف نادي الزمالك، خاصة وأنه ينتمي إلى النادي بشكل كبير".

ومازال مستقبل أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك غير واضحا، خاصة مع عدم التوصل إلى اتفاق حتى الآن، لتجديد عقد اللاعب مع الفارس الأبيض وسط أنباء تشير إلى اقترابه من الانضمام إلى الأهلي.

وخاض زيزو رفقة نادي الزمالك، خلال الموسم الحالي 31 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وصناعة مثلهم.

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