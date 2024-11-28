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رسميا.. نقل مباراة الأهلي والبنك إلى ستاد السلام بدلا من القاهرة

02:44 م الخميس 28 نوفمبر 2024

ستاد السلام

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كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، إلى ستاد السلام بدلا من ستاد القاهرة، والتي من المقرر إقامتها في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

وذكرت رابطة الأندية المصرية، في بيان رسمي، أن نقل مباراة الأهلي والبنك الأهلي، بسبب عدم جاهزية ستاد القاهرة، لاستقبال مباريات دوري نايل، خلال هذه الفترة.

ويحل الأهلي ضيفا على البنك الأهلي، في الخامسة مساء الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

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ستاد السلام مباراة الأهلي والبنك رابطة الأندية المصرية المحترفة
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