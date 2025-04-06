ترتيب مجموعة الزمالك بعد التعادل مع موردن سبورت

كتب - محمد القرش:

فشل الزمالك في تحقيق أول فوز له في دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر، حيث تعادل مع مودرن سبورت سلبيا اليوم الأحد.

واحتل الزمالك المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، بينما جاء مودرن وصيفا للترتيب برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1. بتروجت - 12 نقطة

2. مودرن سبورت - 4 نقاط

3. الجونة - 4 نقاط

4. الزمالك - نقطتين

5. سموحة - دون نقاط

ورغم التعادل في مباراتين والخسارة مباراة، يمكن للفارس الأبيض التأهل إلى دور ربع النهائي حال الفوز على سموحة في الجولة الرابعة، وتعادل الجونة مع مودرن سبورت حينها يتم اللجوء إلى فارق الأهداف مع تساوي ع فرق في النقاط "5 نقاط".