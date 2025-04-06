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موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل مع مودرن سبورت

09:05 م الأحد 06 أبريل 2025
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كتب - محمد القرش:

تعادل نادي الزمالك مع نظيره موردن سبورت سلبيا اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر "كأس الرابطة سابقا".

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلاقي الزمالك نظيره ستيلينبوش يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل، ضمن مواجهات إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وكان الفارس الأبيض قد تعادل مع نظيره الجنوب إفريقي سلبيا في مباراة الذهاب على ملعب كيب تاون.

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الزمالك ضد مودرن سبورت كأس عاصمة مصر الزمالك موعد مباراة الزمالك القادمة
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