بيراميدز يحدد أسعار تذاكر مباراته أمام الأهلي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

أعلنت إدارة نادي بيراميدز اليوم، تحديد أسعار التذاكر الخاصة بمباراة الفريق أمام الأهلي، في إطار منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري.

ويلاقي نادي بيراميدز نظيره الأهلي، يوم السبت الموافق 8 أبريل الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية للمرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري.

وأخطرت إدارة نادي بيراميدز، شركة تذكرتي بالأسعار التي قامت بتحديدها، لحجز تذاكر مباراة الفريق أمام الأهلي في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

وجاءت أسعار تذاكر مباراة الأهلي وبيراميدز كالتالي:

- المقصورة الرئيسية 500 جنيه

- الدرجة الأولى 300 جنيه

- الدرجة الثالثة 100 جنيه

ووافق الجهات الأمنية، على حضور 16 ألف متفرج لمباراة الأهلي وبيراميدز، بواقع 8 ألاف مشجع لكل فريق.

والجدير بالذكر أن نتيجة الدور الأول، التي جمعت بين الفريقين انتهت بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق.

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