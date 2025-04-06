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"فرصة للتأهل".. الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام مودرن سبورت بكأس عاصمة مصر

09:40 م الأحد 06 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

تعادل الفريق الكروي بنادي الزمالك مع مودرن سبورت بدون أهداف في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر "كأس الرابطة سابقاً"، ليبقي على آماله الضئيلة في التأهل إلى ربع النهائي.

وأجرى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك تغييرات كاملة على تشكيلته الأساسية مقارنة بمباراة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية.

بهذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى نقطتين بالمركز الرابع بمجموعته، بينما رفع مودرن سبورت رصيده إلى أربع نقاط وصعد للمركز الثاني بفارق الأهداف عن الجونة.

وعلى الجانب الآخر، ضمن بتروجيت تأهله كمتصدر للمجموعة محققاً العلامة الكاملة.

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مباراة الزمالك ومودرن سبورت كأس عاصمة مصر جوزيه بيسيرو
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