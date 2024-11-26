إيلون ماسك يتفاعل مع تدوينة لرونالدو بسبب النصر السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تفاعل مالك منصة إكس، إيلون ماسك، مع تدوينة للنجم البرتغالي بصفوف النصر السعودي كريستيانو رونالدو.

ونشر رونالدو صورة عبر حسابه بمنصة إكس مساء أمس الإثنين عقب فوز النصر على نظيره الغرافة، مُذيلاً إياها بتعليق:"فوز كبير الليلة"، ليرد ماسك بقوله:"مبروك".

وقاد رونالدو فريق النصر للفوز على الغرافة بتسجيله هدفين خلال المباراة التي انتهت لصالحهم بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

صاحب الـ39 عاماً شارك مع النصر خلال الموسم الجاري 2024/25 في 17 مباراة سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 3.

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