أول تعليق من علي ماهر بعد فوز فريقه على الزمالك بالدوري

"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

جوميز يعلق على هزيمة الزمالك من المصري البورسعيدي في الدوري

كتب - يوسف محمد:

علق علي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي، على فوز فريقه على حساب الزمالك، في الدوري المصري الممتاز.

وتمكن المصري البورسعيدي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري.

وقال ماهر في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، عقب نهاية المباراة: "الزمالك لم يشكل أي خطورة علينا في المباراة ومن الطبيعي أن يحدث تراجع في الشوط الثاني من اللقاء للحفاظ على النتيجة، هدفنا دائماً هو تحقيق المكسب وأحب لعب المباريات الكبرى".

وأضاف: "نريد المنافسة على بطولة الدوري خلال الموسم الحالي، لكننا سنقابل مشكلة هذا الموسم وتتمثل في المشاركة بالكونفدرالية والتنقل والسفر المستمر، وسنعمل على تحضير اللاعبين فنياً وذهنياً للمرحلة المقبلة".

وتابع: "حزين على عدم حضور جماهير المصري أمام الزمالك اليوم وكنا نحتاج إلى دعمهم، لأنه يمنحنا القوة دائماً ويجعلنا دائماً في حالة تركيز".

وكان المصري البورسعيدي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدف دون مقابل.

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