"بسبب الإصابة".. شيكابالا يترك مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي (فيديو)

"الأولى في الموسم".. الزمالك يتلقى الهزيمة من المصري البورسعيدي بالدوري

"بعد الهزيمة من المصرى".. موعد مباراة الزمالك المقبلة

كتب - يوسف محمد:

تعرض محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة خلال مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي بالدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حالياً نظيره المصري البورسعيدي، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت الدقيقة 26 سقوط قائد الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، على أرضية الملعب دون تدخل من أحد، ليقوم الجهاز الفني للفريق باستبداله وإشراك بدلاً منه اللاعب كونراد ميشالاك.

وحسم المصري البورسعيدي الشوط الأول لصالحه، بنتيجة هدف دون مقابل، أحرزه اللاعب محمد الشامي.

تبديل اضطراري مبكر للزمالك بخروج شيكابالا بسبب الإصابة ✋✋#ONTime_Sports pic.twitter.com/VkfqQ4IeTG — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 23, 2024

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