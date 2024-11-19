شيكابالا: الآن النظام تغيّر بالزمالك نحل المشاكل بهدوء

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال قائد فريق الزمالك، محمود عبدالرزاق "شيكابالا"، إن الأمور في القلعة البيضاء حاليًا قد اختلفت بالنسبة لحل الأمور.

وأضاف شيكابالا خلال احتفالية أقيمت مساء أمس الإثنين للاعبي الزمالك بمناسبة التتويج ببطولتي كأس السوبر المصري والكونفدرالية:"سعيد بوجودي وسط الجميع، متواجد مع الزمالك منذ أكثر من ثلاثين عاماً ولم أرِ الوضع الحالي، ظللنا لفترة كبيرة نحل الأمور بالصوت العالي الآن الوضع تغيّر والمشاكل تحل بهدوء وبالعقل".

وتابع قائد الزمالك:"سعيد بالتواجد وسط الحضور الآن وبالنيابة عن الفريق نوعدكم بتحقيق مزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة".

وأتم صاحب الـ38 عاماً تصريحاته بالتشديد على أن الجيل الحالي من الزمالك يحبون النادي بصدق.

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