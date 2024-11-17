"غاب 9 مباريات".. تقرير يكشف موعد عودة طارق حامد لضمك السعودي

ابن حكيم: والدي لم يضغط على لدخول مجال الفن.. وطموحي الانضمام لبرشلونة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف تقرير عن موقف طارق حامد المحترف المصري بصفوف ضمك من العودة للمشاركة في المباريات بعد غيابه 9 مباريات متتالية.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية عبر تقرير لها اليوم الأحد، أن طارق حامد سيعود لتدريبات فريق ضمك بشكل تدريجي خلال الأسبوع الجاري بعدما تعرض لإصابة في الركبة.

ومن المقرر بحسب التقرير ذاته أن يخضع طارق حامد لاختبارات فنية قبل العودة للتدريبات لتحديد مدى جاهزيته للمشاركة.



ومن المقرر أن يستضيف نادي ضمك نظيره الخلود عصر يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري السعودي.

ويحتل فريق ضمك المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 11 نقطة.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ 36 عامًا قد خاض مباراتين فقط بالموسم الجاري 2024/25 مع ضمك بواقع 180 دقيقة لعب فيما غاب عن 8 مباريات متتالية في الدوري وأخرى في الكأس.



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