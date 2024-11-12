نبيل دونجا ينشر هذه الصورة ويعلق : "العودة مرة أخرى"

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كتبت-هند عواد:

شارك نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه صورة جديدة، بزي منتخب مصر.

ونشر دونجا صورته مرتديا زي منتخب مصر، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "العودة مرة أخرى".

وانضم دونجا إلى قائمة منتخب مصر، لخوض مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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