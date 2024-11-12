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نبيل دونجا ينشر هذه الصورة ويعلق : "العودة مرة أخرى"

07:17 م الثلاثاء 12 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    زلاكة ودونجا من مران منتخب مصر
  • عرض 8 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 8 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 8 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي (4)
  • عرض 8 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
  • عرض 8 صورة
    نيبل عماد دونجا
  • عرض 8 صورة
    دونجا في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
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كتبت-هند عواد:

شارك نبيل عماد "دونجا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متابعيه صورة جديدة، بزي منتخب مصر.

ونشر دونجا صورته مرتديا زي منتخب مصر، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "العودة مرة أخرى".

نبيل عماد دونجا ينشر صورته بقميص منتخب مصر

وانضم دونجا إلى قائمة منتخب مصر، لخوض مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا، في الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025.

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دونجا نبيل عماد دونجا منتخب مصر الزمالك
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