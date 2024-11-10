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حسام حسن يحدد موعد أول مران للمنتخب على ملعب الدفاع الجوي

01:51 م الأحد 10 نوفمبر 2024
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    منتخب مصر
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كتب- محمد خيري:

تقرر أن يخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن أولى تدريباته في الخامسة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي.

ويستعد منتخب مصر لمباراة كاب فيردي المقرر لها 15 فبراير الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وحسم المنتخب الوطني التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد الحصول على 12 نقطة من أصل 4 مباريات لعبها الفريق حتى الآن وقبل جولتين من انتهاء مباريات التصفيات.

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