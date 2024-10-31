"الاستعانة بوجوه جديدة".. قرار من كولر قبل مواجهة سيراميكا بالدوري

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي زد

أول تعليق من كولر بعد الفوز على زد في الدوري المصري الممتاز

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كتب- مصراوي:

يدرس السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي إجراء تغييرات على تشكيلة الفريق في مواجهة سيراميكا كليوباترا، المقبلة.

وتنطلق مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، بعد غد السبت، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وأكد مصدر داخل الفريق الأحمر، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن كولر يدرس الدفع بالمدافع المغربي أشرف داري كأساسي وهناك إتجاه أيضا لمنح فرصة لعمر الساعي ولو كبديل خلال أحداث المباراة.

وأوضح أن كولر ايضا يميل لمنح فرصة لرضا سليم حتى لو بديل في الشوط الثاني خاصة بعد الجلسة التي عقدها أمس معه لاحتوائه في ظل غضبه بسبب عدم مشاركته.

وأضاف أن جميع اللاعبين جاهزين للتواجد في المباريات عدا محمد هاني للإصابة وعلي معلول وكريم فؤاد لعدم القيد والإصابة ايضا، وكولر منح لاعبيه راحة سلبية اليوم علي أن يخوض الفريق تدريبه الأخير غدا، ثم يدخل معسكر مغلق استعداداً لمواجهة سيراميكا.

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