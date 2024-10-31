مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

"وفقا للصالح العام".. محمد رمضان يصحح الأوضاع بشأن مستقبل علي معلول

12:06 م الخميس 31 أكتوبر 2024
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    علي معلول
  • عرض 7 صورة
    علي معلول
  • عرض 7 صورة
    النجم التونسي علي معلول
  • عرض 7 صورة
    علي معلول يرتدى قميص الأهلي المسرب
  • عرض 7 صورة
    علي معلول
  • عرض 7 صورة
    علي معلول
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

علق محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، على التصريحات السابقة، بشأن مستقبل التونسي علي معلول مع الفريق الأحمر، خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمد رمضان في تصريحات تلفزيونية على قناة etc: "موضوع معلول أخذ أكبر من حجمه فهو لاعب كبير وقدم الكثير، واللاعب لديه رغبة في استكمال مسيرته مع النادي الأهلي".

أكمل: "علي معلول لاعب محبوب من الجميع، ومن أفضل المحترفين في تاريخ الأهلي، وصاحب بصمة رائعة في مركز الظهير الأيسر، وأتمنى أن يكون جاهزًا يوم 20 نوفمبر، ووقتها سوف نحسم الأمور وفقا للصالح العام للنادي الأهلي وجاهزية العناصر الموجودة".

أوضح: "هذه هي حقيقة وتوارث أجيال، وإلا لما وصل الأهلي لما هو فيه حاليًا في ظل المتغيرات التي حدثت على مدار التاريخ، وهناك نظام ثابت والجمهور دائما يبحث عن التتويج بالألقاب".

وكان محمد رمضان تحدث في وقت سابق، عن انتهاء مشوار علي معلول مع النادي الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، وترك الأمر له سواء بالرحيل لنادي آخر أو الاعتزال.

اقرأ أيضا:

محمد رمضان يعلق على لقطة رضا سليم لاعب الأهلي بعد مباراة العين الإماراتي

معلول علي معلول محمد رمضان أخبار الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أول ظهور لعبد الواحد السيد رفقة أسرته (صور)

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)