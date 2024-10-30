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أول تعليق من إدارة الزمالك على انتهاء أزمة ثلاثي فريقه بالإمارات

12:05 ص الأربعاء 30 أكتوبر 2024
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
  • عرض 13 صورة
    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر
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    لقطات من تعدي مصطفى شلبي على منظم كأس السوبر (12)
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي الزمالك تقديره وإجلاله الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكر نادي الزمالك عبر بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء:"يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب أنه تلقى بكل التقدير والإجلال الأمر السامي بالعفو عن أعضاء بعثة النادي بدولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف نادي الزمالك ببيانه:" يتقدم المجلس باسم الملايين من جموع الشعب المصري بصفة عامة وجماهير النادي بصفة خاصة بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و شعباً برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة حفظه الله، على تلك المبادرة الكريمة والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات التاريخية مع جمهورية مصر العربية برئاسة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وقائد الجمهورية الجديدة".

وأردف الزمالك :"الشكر موصول ومستحق إلى وزيري الشباب والرياضة و كل القيادات السياسية والأمنية في البلدين الشقيقين و معالي سفير جمهورية مصر العربية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهوداً كريمة مشكورة في هذا المقام".

وأتم الزمالك بيانه بتأكيد مجلس إدارته على تلك المبادرة تقدم رسالة للشباب في البلدين ودافعاً نحو إعلاء قيم التسامح و الروح الرياضية والمزيد من العمل المشترك.

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