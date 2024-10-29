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أفراح القلعة الحمراء وأحزان العين.. كواليس ما بعد مباراة الأهلي والعين (فيديو)

11:39 م الثلاثاء 29 أكتوبر 2024

الأهلي يفوز على العين

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كتبت - نهى خورشيد

رصدت كاميرات موقع "مصراوي" الأجواء التي سادت بعد انتهاء مباراة الأهلي والعين الإماراتي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وسيطرت الفرحة على لاعبي الأهلي واحتفلوا بتحقيق الفوز، بينما ظهر لاعبو فريق العين في حالة من الحزن بعد الخسارة بثلاثية نظيفة.

كما حرص لاعبو الأحمر على التوجه لمواساة فريق العين؛ قبل مغادرة الأخير لأرضية استاد القاهرة الدولي.

والجديد بالذكر أن الفريق الكروي بالقلعة الحمراء حجز مقعداً في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بعد الفوز على العين بثلاثية نظيفة.

الأهلي العين الإماراتي
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