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أنا بابا.. زوجة عمرو السولية تحتفي بتتويجه ببطولة السوبر المصري (صورة)

12:39 ص الجمعة 25 أكتوبر 2024

عمرو السولية وزوجته هدير مندور

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كتبت- نهى خورشيد

احتفلت هدير مندور زوجة عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقلب السوبر المصري، للمرة الخامسة عشر في تاريخه.

ونشر هدير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بوستر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على أنغام أغنية أنا بابا لمسلم، مع تعليق:"توب وقلوب حمراء".

ونجح الأهلي في حصد لقب السوبر المصري من غريمه التقليدي نادي الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7-6.

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زوجة عمرو السولية عمرو السولية الأهلي نهائي السوبر المصري
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