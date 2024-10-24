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بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

07:49 م الخميس 24 أكتوبر 2024
  • عرض 34 صورة
  • عرض 34 صورة
    قمصان لاعبي النادي الأهلي
  • عرض 34 صورة
    غرفة ملابس النادي الأهلي
  • عرض 34 صورة
    قمصان لاعبي النادي الأهلي في الإمارات
  • عرض 34 صورة
    المران الختامي للأهلي قبل نهائي السوبر
  • عرض 34 صورة
    المران الجماعي للأهلي
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك (2)
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    الاهلي (2)
  • عرض 34 صورة
    الاهلي (1)
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    الاهلي (5)
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    الاهلي (4)
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    الاهلي (6)
  • عرض 34 صورة
    الاهلي (7)
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
  • عرض 34 صورة
    لقطات من مران الأهلي استعدادا لمواجهة الزمالك
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك اليوم، في إطار نهائي السوبر المصرى بالإمارات.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

والجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح.

ويمكن متابعة المباراة لحظة بلحظة، من خلال الرابط التالي:

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