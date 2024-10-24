بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري

كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك اليوم، في إطار نهائي السوبر المصرى بالإمارات.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد "محمد بن زايد" بالإمارات.

والجدير بالذكر أن الأهلي تمكن من الصعود إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على حساب سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تمكن نادي الزمالك من الصعود إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز 5-4 بركلات الترجيح.

ويمكن متابعة المباراة لحظة بلحظة، من خلال الرابط التالي:

أقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء الخطيب وهاني قبل مباراة نهائي السوبر

حكم دولي يعلق على طاقم تحكيم نهائي السوبر المصري