لاعب بيراميدز يغادر الإمارات بشكل مفاجئ قبل مواجهة سيراميكا

غياب 7 لاعبين من تشكيلة آخر لقاء جمع بين مصر وكاب فيردي.. فكيف انتهى؟

كتب- مصراوي:

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز، مغادرة الكونغولي فيستون ماييلي، لاعب الفريق من معسكر الإمارات الحالي للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد فريق بيراميدز لمواجهة سيراميكا كليوباترا، غدا الخميس، في مباراة تحديد المركز الثالث من بطولة السوبر، بعد الخسارة من الزمالك في المباراة الماضية.

وأكد مصدر مطلع، أن نادي بيراميدز وافق على سفر فيستون ماييلي بشكل مفاجئ إلى بلاده الكونغو ولذلك سيغيب عن مباراة سيراميكا كليوباترا.

وأوضح المصدر، أن اللاعب أبلغ النادي أن والده يمر بوعكة صحية تستلزم سفره وبالفعل تحدث مع الجهاز الفني والمسؤولين في البعثة وتمت الموافقة على سفره بالأمس إلى بلاده.

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