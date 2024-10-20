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10 صور من غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيراميكا في كأس السوبر المصري

06:42 م الأحد 20 أكتوبر 2024
  • عرض 9 صورة
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (8)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (9)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (6)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (5)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (3)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (7)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (4)
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    قمصان النادي الأهلي قبل مواجهة سيراميكا (2)
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كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي 10 صور لقمصان اللاعبين في غرفة الملابس قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد.

يُذكر أن الزمالك تأهل إلى المباراة النهائية منذ قليل، عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

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الأهلي قمصان الأهلي كأس السوبر الأهلي وسيراميكا
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