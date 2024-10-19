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وصول مؤمن زكريا إلى الإمارات لمتابعة بطولة السوبر المصري (صورة)

06:21 م السبت 19 أكتوبر 2024

مؤمن زكريا

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كتب - يوسف محمد:

وصل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق مؤمن زكريا، إلى دولة الإمارات، لمتابعة بطولة السوبر المصري.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، بمشاركة أربعة أندية وهم "الأهلي، الزمالك، بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

وتنطلق بطولة السوبر المصري، غداً الإثنين بمواجهتين، الأولى تجمع بين الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءً، في إطار الدور نصف النهائي.

كما يلاقي الأهلي في مباراة نصف النهائي الأخرى نظيره فريق سيراميكا كليوباترا، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

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