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"الأول في التاريخ".. رقم قياسي ينتظر عبد الله السعيد خلال بطولة السوبر المصري

06:21 ص السبت 19 أكتوبر 2024

كأس السوبر المصري

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يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية، انطلاق بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامته، بدولة الإمارات.

وتقام بطولة كأس السوبر المصري، في دولة الإمارات خلال الفترة من 20 أكتوبر الجاري وتستمر حتى يوم 24 من الشهر ذاته.

وتنطلق مباريات الدور نصف النهائي لكأس السوبر، بداية من يوم غد الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري، حيث سيلاقي الزمالك نظيره بيراميدز، في تمام الساعة الرابعة وخمس دقائق مساءً، فيما يواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا، في اليوم ذاته في تمام الساعة الثامنة مساءً.

وينتظر عبد الله السعيد تحقيق رقماً تاريخياً، خلال المشاركة في بطولة السوبر المصري، حيث سبق للسعيد المشاركة في 6 نسخ مختلفة من البطولة، مع ثلاثة فرق مختلفة، الأهلي وبيراميدز والإسماعيلي.

وخاض السعيد خلال الـ 6 نسخ من البطولة 7 مباريات، بعد تغيير نظام المسابقة في النسخة الماضية، ليخوض كل فريق مشارك في البطولة مباراتين.

وفي حال شارك السعيد مع الزمالك خلال النسخة الحالية من البطولة، سيصبح أو لاعب في التاريخ يشارك في بطولة كأس السوبر، مع أربعة فرق مختلفة "الأهلي، بيراميدز، الزمالك والإسماعيلي".

والجدير بالذكر أن السعيد، يعد هو الهداف التاريخي لبطولة السوبر المصري برصيد 3 أهداف، أحرزهم خلال فترة تواجده مع النادي الأهلي.

كأس السوبر المصري النادي الأهلي نادي الزمالك عبد الله السعيد الأهلي والزمالك
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