فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول

كتب - محمد القرش:

ارتفع سعر لاعب ليفربول، هوجو إيكيتيكي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الخميس 11 سبتمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) 8.8 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أندريس جارسيا (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هاري ماجواير (مانشستر يونايتد) 4.4 مليون جنيه إسترليني

دومينيك سولانكي (توتنهام) 7.2 مليون جنيه إسترليني

