انتهت مساء اليوم الجمعة الموافق 24 أبريل الجاري، منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز للسيدات للموسم الحالي 2025-2026.



وشهدت الجولة، انسحب فريق الطيران من مواجهته أمام مسار بعد مرور 15 دقيقة فقط، عقب تأخره بخماسية نظيفة.



وبهذه النتائج، واصل فريق مسار صدارته لجدول الترتيب برصيد 81 نقطة، إذ يحتاج إلى حصد 6 نقاط فقط من أصل 3 مباريات متبقية لحسم اللقب رسمياً بغض النظر عن نتائج الأهلي في الجولات المقبلة، وذلك بعدما فاز في مباراة الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وتعادل الفريقان في الدور الثاني.



نتيجة سيدات الأهلي



وحقق فريق الكرة النسائية بالنادي الأهلي فوزاً صعباً على نظيره إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم الجمعة، ليرفع الأحمر رصيده إلى 79 نقطة مواصلاً احتلاله المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.



نتيجة سيدات الزمالك



وفي مباراة أخرى، تلقى الزمالك هزيمة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد، ليظل في المركز الثامن برصيد 41 نقطة، فيما رفع المقاولون رصيده إلى 44 نقطة في المركز السابع.



باقي نتائج الجولة الـ28

وشهدت الجولة أيضاً نتائج كبيرة، فوز بالم هيلز على اتحاد بسيون بنتيجة 8-0، ونجح وادي دجلة في التغلب على البنك الأهلي بنتيجة 4-1، فيما قلب المصري تأخره بهدف أمام بيراميدز إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق زد انتصاراً كبيراً على ساك بنتيجة 5-1.

