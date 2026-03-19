تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية في كأس إسبانيا للسيدات

تطبيق بروتوكول العنصرية في كأس ملك إسبانيا للسيدات

شهدت مباراة تينيريفي وأتلتيكو مدريد نهاية متوترة، إذ ندد نادي تينيريفي بـ"عمل عنصري مزعوم" ضد لاعبته.

وانتهت مباراة نصف نهائي كأس الملكة بفوضى عارمة، ففي الوقت بدل الضائع، تنافست فاتو ديمبيلي مع فياما على الكرة، وأطلق الحكم صافرته معلنًا عن خطأ، وبينما كان يُشهر البطاقة الصفراء، دفعت اللاعبة المالية لاعبة أليكانتي، ما استدعى بطاقة حمراء مباشرة.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فريق تينيريفي أبدى استغرابًا من ردة فعل لاعبيه الدفاعية غير المعتادة، وطلب مدرب الفريق الاقتراب والتحدث إلى دكة البدلاء، ثم استدعى قائدي الفريقين، بينما كانت ديمبيلي على خط التماس قبل أن تتوجه إلى النفق.

وسط الشكاوى والنقاشات، أوضحت نويليا راموس للحكم ما حدث، وبحسب النادي المضيف، قد يكون الأمر مرتبطًا بـ"عنصرية مزعومة من جانب أتلتيكو"، وهو ما أثار ردة الفعل العدوانية من لاعبة تينيريفي، أعاد الحكم ريفيرا أولميدو المباراة دون إشهار أي بطاقات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الدقيقة 89، بعد طرد لاعبة تينيريفي، أبلغت نويليا راموس ألفاريز الحكم أن لاعبة أتلتيكو جيوفانا كيروش خاطبت ديمبيلي بعبارة عنصرية لم يسمعها الحكم.

وتم تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، ما أدى إلى إيقاف المباراة 5 دقائق، وبعد المباراة، اندلع شجار في النفق المؤدي لغرف الملابس بين لاعبات الفريقين، وأُدخلت ديمبيلي إلى غرفة ملابس تينيريفي لإنهاء الشجار.

