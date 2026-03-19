تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية في كأس إسبانيا للسيدات

كتب : هند عواد

09:00 ص 19/03/2026

مباراة تينيريفي وأتلتيكو مدريد

شهدت مباراة تينيريفي وأتلتيكو مدريد، في نصف نهائي كأس ملكة إسبانيا للسيدات، تطبيق بروتوكول العنصرية.

تطبيق بروتوكول العنصرية في كأس ملك إسبانيا للسيدات

شهدت مباراة تينيريفي وأتلتيكو مدريد نهاية متوترة، إذ ندد نادي تينيريفي بـ"عمل عنصري مزعوم" ضد لاعبته.

وانتهت مباراة نصف نهائي كأس الملكة بفوضى عارمة، ففي الوقت بدل الضائع، تنافست فاتو ديمبيلي مع فياما على الكرة، وأطلق الحكم صافرته معلنًا عن خطأ، وبينما كان يُشهر البطاقة الصفراء، دفعت اللاعبة المالية لاعبة أليكانتي، ما استدعى بطاقة حمراء مباشرة.

بروتوكول مكافحة العنصرية

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فريق تينيريفي أبدى استغرابًا من ردة فعل لاعبيه الدفاعية غير المعتادة، وطلب مدرب الفريق الاقتراب والتحدث إلى دكة البدلاء، ثم استدعى قائدي الفريقين، بينما كانت ديمبيلي على خط التماس قبل أن تتوجه إلى النفق.

وسط الشكاوى والنقاشات، أوضحت نويليا راموس للحكم ما حدث، وبحسب النادي المضيف، قد يكون الأمر مرتبطًا بـ"عنصرية مزعومة من جانب أتلتيكو"، وهو ما أثار ردة الفعل العدوانية من لاعبة تينيريفي، أعاد الحكم ريفيرا أولميدو المباراة دون إشهار أي بطاقات أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الدقيقة 89، بعد طرد لاعبة تينيريفي، أبلغت نويليا راموس ألفاريز الحكم أن لاعبة أتلتيكو جيوفانا كيروش خاطبت ديمبيلي بعبارة عنصرية لم يسمعها الحكم.

وتم تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، ما أدى إلى إيقاف المباراة 5 دقائق، وبعد المباراة، اندلع شجار في النفق المؤدي لغرف الملابس بين لاعبات الفريقين، وأُدخلت ديمبيلي إلى غرفة ملابس تينيريفي لإنهاء الشجار.

اقرأ أيضًا:

الزمالك يفوز 9-0.. نتائج الجولة 23 من الدوري المصري للسيدات

جدارية جديدة لمحمد صلاح بالقرب من ملعب أنفيلد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحدث الموضوعات

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
حوادث وقضايا

"سيجارة" تقود "عاملي الدقي" للسجن.. اعتديا بالضرب على فرد شرطة أمام سفارة
الدين الوطني الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار.. هل الحرب السبب؟
اقتصاد

الدين الوطني الأمريكي يتجاوز 39 تريليون دولار.. هل الحرب السبب؟
موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"
دراما و تليفزيون

موسم أفلام عيد الفطر..الصور الأولى من العرض الخاص لفيلم "برشامة"

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
أخبار وتقارير

توجيهات عاجلة من السعودية للمعتمرين قبل مغادرة المملكة
تحذير للحوامل في العيد.. أطعمة شائعة قد تهدد صحة الجنين
نصائح طبية

تحذير للحوامل في العيد.. أطعمة شائعة قد تهدد صحة الجنين

رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
رسمياً.. الخميس أول دولة تحتفل بعيد الفطر المبارك
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟
"أخلوها فورًا".. رسالة تهديد إيرانية صريحة تستهدف آبار النفط في 3 دول خليجية