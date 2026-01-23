أجمل لاعبة في العالم تعود إلى الدوري الإنجليزي.. ما التفاصيل؟

كتب - نهى خورشيد

انتهت قبل قليل، مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري للسيدات، والتي أقيمت اليوم الجمعة، وشهدت فوز الأهلي برباعية نظيفة، بجانب انتصار مسار على بيراميدز بثلاثية دون رد.

وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 4-0، في المواجهة التي جمعتهما اليوم الجمعة، وافتتحت نور يوسف التسجيل للأحمر، قبل أن تضيف داردن الهدف الثاني.

وعززت نادين غازي تقدم الأهلي بتسجيل الهدف الثالث من ركلة جزاء، قبل أن تعود اللاعبة نفسها وتهز الشباك مجدداً من نقطة الجزاء، وبهذه النتيجة رفع الأحمر رصيده إلى 52 نقطة ليواصل مطاردة فريق مسار متصدر جدول الترتيب.

من جانبه، واصل فريق مسار عروضه القوية، بعدما حقق فوزاً مستحقاً على بيراميدز بثلاثية نظيفة، ليعزز صدارته لجدول الدوري بالعلامة الكاملة رافعاً رصيده إلى 57 نقطة، بينما توقف رصيد بيراميدز عند 11 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي مباراة أخرى، شهدت الجولة انسحاب فريق الطيران من مواجهته أمام مودرن سبورت بعد مرور 75 دقيقة، عقب تعرض خمس لاعبات للإصابة وكانت النتيجة تشير إلى تقدم مودرن سبورت بستة أهداف دون رد، ليقرر الحكم إنهاء اللقاء واحتسابه لصالح مودرن سبورت.

كما فرض التعادل السلبي نفسه على مباراة الزمالك وإنبي، ليرفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل إنبي إلى 12 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويعرض مصراوي في السطور التالية نتائج مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري المصري للسيدات:

وادي دجلة 9-0 ساك

إنبي 0-0 الزمالك

البنك الأهلي 0-4 الأهلي

رع 6-2 المصري

اتحاد بسيون 0-3 المقاولون

بالم هيلز 2-2 زد

مودرن سبورت 6-0 الطيران

بيراميدز 0-3 مسار