مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
17:00

الاتحاد السكندري

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

- -
12:00

الجابون

كأس مصر

زد

- -
14:30

المصري

جميع المباريات

إعلان

"الأهلي وصيفًا والزمالك ثامنًا".. جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات

كتب : مصراوي

09:34 م 20/01/2026 تعديل في 21/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    أديرا محترفة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    أشرقت عادل لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    أسماء علي لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    احتفال لاعبات وادي دجلة بالفوز على الطيران
  • عرض 13 صورة
    جوي عماد لاعبة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    حبيبة أشرف لاعبة وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    فوز مسار على البنك الأهلي
  • عرض 13 صورة
    لاعبات الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    لاعبات وادي دجلة
  • عرض 13 صورة
    ثريا أشرف لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    نادين محمد لاعبة الأهلي من مباراة رع
  • عرض 13 صورة
    لولو نصر لاعبة الأهلي من مباراة رع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت-هند عواد:

حافظ فريق مسار للسيدات، على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، بالفوز على البنك الأهلي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، في الجولة الـ18.

وجاءت نتائج الجولة كالآتي:

SAK 2-0 إنبي

الطيران 0-8 وادي دجلة

زد 3-1 مودرن سبورت

المقاولون العرب 0-2 بالم هيلز

المصري البورسعيدي 2-0 اتحاد بسيون

الأهلي 5-0 رع

مسار 3-0 البنك الأهلي
جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات
يتصدر مسار جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 54 نقطة، يليه في المركز الثاني الأهلي بـ49 نقطة، فيما يأتي الزمالك في المركز الثامن، برصيد 27 نقطة.
وجاء جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات كالآتي:
1- مسار – 54 نقطة
2- الأهلي – 49 نقطة
3- وادي دجلة – 48 نقطة
4- زد – 37 نقطة
5- البنك الأهلي – 30 نقطة
6- بالم هيلز – 29 نقطة
7- المقاولون العرب – 27 نقطة
8- الزمالك – 27 نقطة
9- المصري البورسعيدي – 24 نقطة
10- مودرن سبورت – 21 نقطة
11- SAK – 19 نقطة
12- رع – 19 نقطة
13- إنبي – 14 نقطة
14- بيراميدز – 12 نقطة
15- اتحاد بسيون – 4 نقاط
16- الطيران - نقطة

اقرأ أيضًا:
بحضور 30 ألف مشجع.. تحديد ملعب مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

إيتو يكشف مفاجأة: أوقفت انسحاب الكاميرون من مباراة المغرب بأمم أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات الأهلي دوري السيدات سيدات الزمالك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
شئون عربية و دولية

خلال مؤتمر صحفي.. ترامب يبعثر "إنجازات عامه الأول" على الأرض- صور
مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
علاقات

مشاعر مكبوتة.. أبراج تجيد إخفاء عواطفها خلف القناع
مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
أخبار مصر

مجدي الجلاد يعلق على قرار إنهاء إعفاء "هواتف الخارج".. ويقترح حلًا للأزمة
من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
كرة نسائية

من هي لمياء بومهدي الفائزة بجائزة أفضل مدربة في أفريقيا؟
تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره
حوادث وقضايا

تأييد إلزام زوج أميرة شنب بتعويض 3 ملايين جنيه بواقعة عقر كلب لجاره

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان