لاعبة وادي دجلة "بسكوته" تكشف لمصراوي حقيقة عرض مسار

كتبت-هند عواد:

كشفت منه عزت عبد الحميد "بسكوته" لاعبة سيدات وادي دجلة ومنتخب مصر تحت 20 عاما، حقيقة عرض مسار للتعاقد معها، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت بسكوته في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما يقال عن انتقالي إلى مسار غير صحيح، ومسؤولو وادي دجلة تواصلوا معي وأخبروني أنه "مفيش الكلام ده".

واختتمت بسكوته: "ولم يتواصل أحد معي من مسار، كما أن عقدي مستمرا مع وادي دجلة حتى عام 2029، إذ أنني جددت تعاقدي العام الماضي لمدة 5 سنوات".