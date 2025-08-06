مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

النصر

- -
22:00

ريو آفي

مباريات ودية -أندية

توتنهام هوتسبر

- -
19:30

بايرن ميونيخ

جميع المباريات

إعلان

لاعبة وادي دجلة "بسكوته" تكشف لمصراوي حقيقة عرض مسار

04:07 م الأربعاء 06 أغسطس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    منه عزت عبد الحميد
  • عرض 3 صورة
    منه عزت عبد الحميد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:
كشفت منه عزت عبد الحميد "بسكوته" لاعبة سيدات وادي دجلة ومنتخب مصر تحت 20 عاما، حقيقة عرض مسار للتعاقد معها، خلال الانتقالات الصيفية الحالية.
وقالت بسكوته في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما يقال عن انتقالي إلى مسار غير صحيح، ومسؤولو وادي دجلة تواصلوا معي وأخبروني أنه "مفيش الكلام ده".
واختتمت بسكوته: "ولم يتواصل أحد معي من مسار، كما أن عقدي مستمرا مع وادي دجلة حتى عام 2029، إذ أنني جددت تعاقدي العام الماضي لمدة 5 سنوات".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منه عزت عبد الحميد وادي دجلة الانتقالات الصيفية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

حرب غزة.. محافظ شمال سيناء يحدد خط مصر الأحمر: لن نقف مكتوفي الأيدي- (فيديو)
12 رسالة حكومية لطمأنة المواطنين بشأن الايجار القديم