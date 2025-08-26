مباريات الأمس
بينتقم مني بسبب الأهلي.. سالي منصور تكشف لمصراوي كواليس أزمتها مع رع

05:40 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
background

كتبت-هند عواد:

كشفت سالي منصور لاعبة الشعلة السعودي للسيدات المنضمة حديثًا إلى رع، كواليس أزمتها مع الفريق وغيابها عن أولى مباريات الفريق في الدوري المصري للسيدات.

وقالت سالي منصور في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما حدث كان مع علي البشبيشي رئيس نادي رع، لم ينفذ ما جاء في الاتفاق بيننا ويقول حاليًا إنني سبب الأزمة بسبب شارة القيادة، كنت أسأله عن أمر فوجدته نشر رسائلي، ولم يوفر لي سكن وكان يريدني أن ألعب المباراة، وحتى الآن لم يوفر لي سكن، وبعد توقيع العقود تغير أسلوبه معي، ولا يوجد أي شيء اتفقنا عليه حدث، وفي مرة كنت أتحدث معه أغلق المكالمة "في وشي"، هل لأنني وقعت وكان لدي أزمة مع الأهلي الموسم الماضي، يجب أن أسكت؟ وليست شارة القيادة التي ستجعل الناس تعرفني، الجميع يعرف سالي منصور".

وأضافت: "كما أنه كتب على إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، أنني حصلت على 2000 جنيه بدل سكن، هل هذا يصح؟ هل يقول رئيس نادٍ مثل هذا الكلام؟ لو بيديني مليون جنيه مش هلعب معاه بالأسلوب الذي يتحدث به؟ الأمر ليس أموالًا فقط، أشعر أنه "جاي ينتقم مني" بسبب رحيلي عن الأهلي الموسم الماضي".

واختتمت: "أهم شيء راحتي ولا يفرق معي أي شيء آخر، لكنه أرسل عقدي للنادي، وواحدة لا أعرفها بعتت لي عقدي، هو يريد الضرر لي".

اقرأ أيضًا:

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سالي منصور رع الأهلي
فيديو قد يعجبك:



