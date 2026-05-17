حضر وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حفل زفاف عمرو الجزار على المصورة الصحفية آلاء في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وظهر في حفل زفاف حارس مرمى الفريق، حمزة علاء، بالإضافة إلى عدد من الأهل والأقارب والأصدقاء.

وأقيم حفل الزفاف اليوم، الأحد، بعد تأجيله لانتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي.

قصة حب عمرو الجزار وزوجته

وقالت آلاء في تصريحات خاصة لمصراوي، إنها تعرفت على مدافع الأهلي أثناء عملها مصورة في دوري المحترفين، مضيفة: "كان فيه ماتش بين ناديي غزل المحلة وطنطا، كلمني علشان كان له صورة عندي، وبعدها قالي إنه حابب يتعرف عليا أكتر، وتعرف على أهلي وبعدها انتظرنا فترة بعد صعود غزل المحلة للدوري المصري الممتاز وأعلنا الخطوبة".



وتعمل زوجة عمرو الجزار مصورة صحفية رياضية.

