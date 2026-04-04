تصدر الأنجولي شيكو بانزا لاعب وسط نادي الزمالك ومنتخب أنجولا، المشهد في مصر خلال الأيام الماضية، بعد مشاركته العديد من الصور رفقة زوجته، تعبيرا عن سعادته الكبيرة بخبر حملها.

ومنذ عدة أيام شارك بانزا مجموعة من الصورة خلال منحه زوجته سيارة هدية، تعبيرا عن السعادة العارمة التي تسيطر عليه بسبب حملها.

أبرز لحظات شيكو بانزا مع زوجته

وأظهر النجم الأنجولي شيكو بانزا سعادة كبيرة بخبر حمل زوجته، حيث أنه لم يكتف بإحضار سيارة هدية لزوجته احتفالا بهذه المناسبة، لكنه أيضًا أقام حفل داخل منزله بحضور عدد كبير من أفراد عائلته.

وشارك صاحب الـ27 عاما، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور للحفل الذي أقامه بحضور زوجته وأفراد العائلة، للاحتفال معهم بحمل زوجته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها بانزا صورا رومانسية تجمعه مع زوجته، حيث سبق له نشر عدد من الصور الرومانسية لهما معا، في عدد من المناسبات المختلفة.

أبرز المعلومات عن زوجة شيكو بانزا

وزوجة النجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، تدعى دانييلا وتمتلك عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 2276 متابع.

وفي المقابل تكتفي دانيلا بمتابعة 62 شخص فقط على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أرقام شيكو بانزا مع نادي الزمالك

وكان شيكو بانزا انضم إلى نادي الزمالك في يوليو من العام الماضي 2025، قادما من فريق إستريلا الأنجولي، بعقد يمتد حتى يونيو من عام 2029.

ومنذ الانضمام لنادي الزمالك شارك صاحب الـ27 عاما مع الأبيض، في 24 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 3 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي شارك بانزا مع منتخب أنجولا، في 15 مباراة بمختلف المسابقات، لكنه لم يتمكن من تسجيل أو صناعة أي هدف.

