الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
21:00

بورتو

دوري المؤتمر الأوروبي

فيورنتينا

- -
21:00

كريستال بالاس

الدوري الأوروبي

أستون فيلا

- -
21:00

بولونيا

في غياب الخطيب.. مصدر يكشف كواليس اجتماع الأهلي

كتب : نهي خورشيد

12:46 ص 16/04/2026 تعديل في 01:06 ص

النادي الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي كواليس الاجتماع الذي عقد الأربعاء، داخل مقر القلعة الحمراء في ظل غياب عدد من القيادات البارزة وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي.

غيابات اجتماع الأهلي اليوم

وأوضح المصدر أن الاجتماع شهد أيضاً غياب محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة ورويدا هشام، فيما ترأس الجلسة ياسين منصور نائب رئيس النادي.

وأشار المصدر إلى أن الاجتماع جاء في إطار ودي ولم يسفر عن اتخاذ قرارات رسمية، إذ اقتصر على مناقشة مبدئية لعدة ملفات مهمة داخل النادي.

أزمة اتحاد الكرة على طاولة الأهلي

وأضاف أن الحضور حرصوا خلال الجلسة على التواصل مع محمود الخطيب من أجل التشاور حول أبرز القضايا المطروحة وفي مقدمتها أزمة اتحاد الكرة ولجنة الحكام.

وأكد أن الاجتماع استمر قرابة ساعتين وشهد نقاشات موسعة بين أعضاء المجلس قبل أن يتم الاتفاق على عرض كافة الملفات التي تمت مناقشتها خلال جلسة رسمية لمجلس الإدارة في وقت لاحق لم يحدد موعده حتى الآن.

بيان عاجل لمستشفى الحسين بعد واقعة اختطاف رضيعة من قسم النساء والتوليد
من الإعلانات إلى العقارات.. ما هي استثمارات محمد صلاح خارج الملاعب؟
أحمد العوضي يرد على جدل أجره في حملة "ترشيد استهلاك الطاقة"
"مش مصري وله 20 أخ وأخت".. ماذا قال إسلام ضحية "بنت إبليس" بعد عودته لأسرته؟
لعنة الألقاب تطارد كيليان مبابي مع ريال مدريد.. ما القصة؟
