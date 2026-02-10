كتب - يوسف محمد:

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي غدا الأربعاء 11 فبراير الجاري، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستضيف ستاد "برج العرب"، غدا الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري، مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي، في اللقاء المقرر أن يجمع بينهما، ضمن مباريات الجولة الـ14 بالدوري المصري.

وحرص الدنماركي ياس توروب المدير الفني للمارد الأحمر، على عقد محاضرة مع اللاعبين، لمناقشة بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وبدأ المران الجماعي للفريق بأداء بعض التدريبات البدنية، ثم أدى اللاعبون بعض التدريبات الفنية المتنوعة، قبل أن يختتم الفريق تدريباته الجماعية بتقسيمة شارك بها جميع اللاعبين.‏

واكتفى أحمد سيد زيزو، بأداء بعض التدريبات العلاجية داخل صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له، للتخلص من إصابته العضلة الخلفية التي يعاني منها.

ومن جانبه واصل محمود حسن تريزيجيه، أداء برنامجه التأهيلي للتخلص من إصابة العضلة الخلفية، التي تعرض لها في مباراة شبيبة القبائل ‏الجزائري‏ بدوري أبطال أفريقيا.‏

أقرأ أيضًا:

هدف تريزيجيه في البنك الأهلي الأفضل بالجولة الـ17 بالدوري المصري