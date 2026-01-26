زوجة الراحل إبراهيم شيكا تنشر صورة لأبنائها وتعلق

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه

القاهرة – مصراوي

نشرت هبة التركي، زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك، صورا تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة برفقة أبنائها في الصور، التي لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث حصدت العديد من الإعجابات والتعليقات.

وعلقت هبة على الصور قائلة: "اللهم أسعد أولادي سعادة يعجب لها أهل السماوات والأرض".

وكان اللاعب إبراهيم شيكا قد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 28 عاما، يوم 12 أبريل عام 2025، بعد صراع مع مرض السرطان.