مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

إيفرتون

- -
22:00

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

خيتافي

الدوري السعودي

النصر

- -
19:30

التعاون

الدوري السعودي

الاتحاد

- -
19:30

الأخدود

جميع المباريات

إعلان

زوجة الراحل إبراهيم شيكا تنشر صورة لأبنائها وتعلق

كتب : مصراوي

07:08 ص 26/01/2026
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    هبة التركي (3) (1)
  • عرض 13 صورة
    هبة التركي (4) (1)
  • عرض 13 صورة
    هبة التركي (1) (1)
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم شيكا وزوجته هبة التركي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة – مصراوي

نشرت هبة التركي، زوجة الراحل إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك، صورا تجمعها بأبنائها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة برفقة أبنائها في الصور، التي لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، حيث حصدت العديد من الإعجابات والتعليقات.

وعلقت هبة على الصور قائلة: "اللهم أسعد أولادي سعادة يعجب لها أهل السماوات والأرض".

وكان اللاعب إبراهيم شيكا قد رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 28 عاما، يوم 12 أبريل عام 2025، بعد صراع مع مرض السرطان.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

هبة التركي إبراهيم شيكا زوجة إبراهيم شيكا أولاد إبراهيم شيكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
مصراوي ستوري

"بعد احتفاله بعيد ميلاده".. 15 صورة لأبرز لحظات أحمد حجازي مع زوجته وأبنائه
بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء
شئون عربية و دولية

بينها نجل أردوغان.. إسرائيل تدرج 29 شخصية تركية بارزة على القائمة السوداء
"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
مصراوي ستوري

"المثالية".. زوجة محمد النني تنشر صور لهما احتفالا بعيد ميلادها وتعلق
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله
نصائح طبية

خضار يقوي القلب والمناعة والعظام.. احرص على تناوله

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مجدي الجلاد: مقارنة البرلمان الحالي بـ برلمان 2010 ظالمة
مجدي الجلاد: ثورة 25 يناير نجحت