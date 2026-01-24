مباريات الأمس
حسين الشحات يوجه رسالةلـ إمام عاشور والأخير يرد

كتب - يوسف محمد:

02:46 ص 24/01/2026
  عرض 15 صورة
  
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (3)
  
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (5)
  
    إمام عاشور من معسكر منتخب مصر (4)
  
    إمام عاشور (2)
  
    إمام عاشور (1)
  
    إمام عاشور (5)
  
    إمام عاشور (4)
  
    إمام عاشور (2)
  
    الأهلي ويانج أفريكانز
  
    الأهلي ويانج أفريكانز (13) (1)
  
    الأهلي ويانج أفريكانز (17) (1)
  
    الأهلي ويانج أفريكانز (2) (1)
  
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (22) (1)
  
    مباراة الأهلي ويانج أفريكانز (4) (1)

أشاد حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمستوى زميله بالفريق إمام عاشور، في مباراة الأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني، في دوري أبطال أفريقيا.

ونجح النادي الأهلي، في تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره يانج أفريكانز التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

ونشر الشحات صورة لإمام عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال صناعته للهدف الثاني للأهلي الذي أحرزه تريزيجيه وكتب: "سهلة".

ورد عاشور على منشور حسين الشحات، من خلال إعادة نشر الصورة وكتب عليها: "وانت حريف أوي".

وشهدت مباراة المارد الأحمر أمام يانج أفريكانز التنزاني، تألق إمام عاشور الذي نجح في صناعة الهدف الثاني لزميله بالفريق محمود حسن تريزيجيه.

أول تعليق من زوجة إمام عاشور بعد أدائه في مباراة يانج أفريكانز

"مطالب باعتذار".. تصريحات قوية من أحمد حسن بخصوص تصريحات ميدو

